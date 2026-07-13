Глава правительства Украины подала заявление об отставке

Премьер-министр Украины Свириденко подала в Раду заявление об отставке

Премьер-министр Юлия Свириденко подала в Верховную раду заявление об отставке. Об этом сообщает украинское информагентство «Униан» со ссылкой на председателя рады Руслана Стефанчука.

По информации СМИ, голосование в раде намечено на 14 июля, назначение нового премьер-министра ожидается в четверг, 16 июля.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене правительства. По его словам, перемены необходимы для реализации новой «политической стратегии» Украины.

Свириденко предложили новую должность — она возглавит «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».

Украинские источники писали, что Зеленский предложил занять пост премьер-министра главе «Нафтогаза» Сергеею Корецкому.

Помимо смены состава правительства Зеленский также анонсировал кадровые перестановки в правоохранительных органах.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил, какую должность займет Свириденко.