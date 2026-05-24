В России заявили о конфликте Сырского с главой МО Украины из-за закупок оружия

РИА: Сырский и Федоров начали конфликтовать из-за закупок оружия для ВСУ
На Украине разгорается конфликт между главнокомандующим украинской армией Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника, конфликт связан с закупками оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ): Сырский лоббирует приобретение артиллерийских снарядов у проверенных поставщиков, а Федоров предлагает сократить закупки артиллерийских систем, минометов и боеприпасов, сделав ставку на другие виды вооружения, прежде всего беспилотные системы.

Также глава Минобороны Украины пытается полностью отстранить кадровых военных от обеспечения ВСУ.

«Отметим, что глава оборонного ведомства имеет множество подконтрольных компаний, осуществляющих производство различных беспилотных систем, в то время, как Сырский «зарабатывал» через закупки боеприпасов у «проверенных» поставщиков», — сказал собеседник агентства.

22 мая Сырский заявил, что на фоне ограниченных ресурсов украинская армия намерена перейти от «войны на истощение» к другой тактике противостояния «с более многочисленным противником». По его словам, главные задачи ВСУ — остановить продвижение российских войск и «эффективно контратаковать, наносить поражения по тылам русских, в том числе в глубине их территории, оберегать наше небо».

