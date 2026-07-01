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Политика

Сырский прокомментировал слухи о конфликте с министром обороны Украины

Главком ВСУ Сырский признал противоречия с главой минобороны Федоровым
Reuters/Global Look Press

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что у него нет конфликта с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, однако признал, что между ними существуют противоречия. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТСН.

«Я могу повторить только слова министра обороны: у нас нет никакого конфликта. Каждый выполняет свои обязанности, у каждого есть свои задачи. У Минобороны свои задачи, у Генштаба свои задачи. Да, возникают периодически какие-то вопросы, какие-то противоречия, которые обсуждаются и решаются. Вопрос в основном касаются полномочий: где они пересекаются и каким образом нужно их решить», — заявил Сырский.

В мае в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что на Украине разгорелся конфликт между Сырским и Федоровым, и он был связан с закупками оружия для ВСУ. Так, Сырский лоббировал закупку артиллерийских снарядов у проверенных поставщиков, а Федоров предлагал сократить закупки артиллерийских систем, минометов и боеприпасов и сделать ставку прежде всего на беспилотные системы.

Также в интервью ТСН Сырский заявил о возможном наступлении армии России в Черниговской области. Кроме того, он отметил, что ретрансляторы в Белоруссии, которые, по мнению Киева, якобы использовались для наведения российских беспилотников, так и не были отключены.

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