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Политика

В США рассказали, как изменился конфликт на Украине

Писатель Шмеман: конфликт на Украине теперь ведется в небе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Боевые действия на земле в украинском конфликте «зашли в тупик», и поэтому он преимущественно ведется в небе. Об этом в статье для New York Times (NYT) написал журналист и писатель Сергей Шмеман.

«Битва в небе ведется не за территорию: это изнурительная дуэль на истощение, разрушение и уничтожение, призванная подорвать способность и волю противника к продолжению боя. Россия обрушивает на Украину шквал губительных залпов беспилотников, крылатых и баллистических ракет, а Украина использует все более совершенные и дальнобойные беспилотники», — написал он.

При этом Шмеман подчеркнул, что у Украины нет достаточного количества Patriot для того, чтобы закрыть небо от российских ракет. И даже если бы Киев получил все перехватчики, которые выпускаются американской компанией Lockheed, этого было бы недостаточно, чтобы сбить все российские ракеты, отметил писатель.

12 июля советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов («Флэш») написал, что украинцам нужно готовиться к тому, что Россия будет наносить удары по украинским объектам на глубине 100 км от линии фронта. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед страной появились «новые вызовы» из-за российских ударов по украинским АЗС.

12 июня президент России Владимир Путин пообещал, что ВС РФ будут наращивать силу ответных ударов по инфраструктуре Украины, чтобы Киев перестал бить по российским гражданским объектам.

8 июля госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американцы обсуждают с Украиной возможность нанесения ударов вглубь российской территории.

Ранее в США раскрыли, что приближает конец Украины.

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