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Политика

В США раскрыли, что приближает конец Украины

Риттер: удары ВСУ по гражданским объектам в России приближают конец Украины
David Mdzinarishvili/Reuters

Удары ВСУ по гражданским объектам на территории России не способны повлиять на ход конфликта и лишь приближают конец Украины. Такое мнение высказал американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.

«Вы живете в мире фантазий. <…> Киев горит. Фронт рушится. <…> Но продолжайте утешать себя. Конец уже близко», — написал Риттер.

Он добавил, что российская реальность вскоре ударит по Украине, как «стремительно приближающаяся земля».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украину необходимо привлечь к суду за все преступления. Представитель Кремля подчеркнул, что они четко документируются, архивируются, поэтому ничего не забудется.

Президент России Владимир Путин отмечал, что теракты со стороны Киева, особенно удары по детям, стимулируют российских бойцов выполнять на поле боя те задачи, которые перед ними ставит страна. Глава государства отметил, что киевский режим никак по-другому нельзя назвать, кроме как неонацистским.

Ранее ВСУ ударили по скоплению людей на автозаправке в российском регионе.

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