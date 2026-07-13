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Политика

Путин рассказал о совершенствовании Вооруженных сил РФ

Путин: Россия совершенствует свои вооруженные силы

Россия развивает свою экономику, совершенствует Вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля

По его словам, Россия также развивает свою экономику, укрепляет финансы и «идет вперед».

4 июля Путин заявил, что армия ВС РФ удерживает стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции (СВО).

Верховный главнокомандующий заслушал доклады командования о текущей ситуации на СВО. Он также добавил, что на совещании основное внимание будет уделено развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная». Кроме того, обсудят результаты боевых задач с другими соединениями и воинскими частями. Путин заявил, что не сомневается в успехе российской армии на СВО.

До этого пресс-секретарь российского президента Песков рассказал, что Путин практически каждый день проводит встречи с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.

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