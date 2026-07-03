Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России в СВО

Выполнение задач Специальной военной операции (СВО) идет в соответствии с планами Генерального штаба ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания в одном из командных пунктов объединенной группировки войск.

По словам верховного главнокомандующего, победа будет за Россией. Он также напомнил об одной народной мудрости.

«Знаете, как у нас в народе говорят – везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами, как раз делаете это исправно и высоко профессионально», ― подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что на совещании основное внимание будет уделено развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная». Кроме того, обсудят результаты боевых задач с другими соединениями и воинскими частями.

Пресс-служа Кремля опубликовала кадры посещения Путиным пункта управления Объединенной группировкой войск, где тот заслушал доклады о ходе проведения СВО.

До этого пресс-секретарь российского президента Песков рассказал, что Путин практически каждый день проводит встречи с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.