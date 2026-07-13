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Политика

В США заявили о худшем кризисе в НАТО за всю его историю

Экс-постпред США Даалдер: НАТО переживает худший кризис со времен Второй мировой
Reinhard Krause/Reuters

НАТО переживает худший кризис со времен своего зарождения после Второй мировой войны из-за разногласий членов альянса с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер, пишет Bloomberg.

«Совершенно очевидно, что это худший кризис в трансатлантическом альянсе со времен Второй мировой войны. В основе своей европейцы пришли к выводу, что Соединенные Штаты больше не являются надежным союзником», — отметил Даалдер.

Издание отмечает, что июльский саммит НАТО в Анкаре, состоявшийся 7-8 июля, «укрепил мнение» партнеров США о том, что никакие их действия не смогут «удовлетворить» Трампа, а враждебность американского лидера угрожает подорвать доверие к альянсу.

На саммите НАТО в Турции Трамп допустил возможность полного вывода американских войск из Европы. 7 июля один из высокопоставленных чиновников США рассказал New York Times (NYT), что потенциальные займы США в рамках программы иностранного военного финансирования могут оказаться под угрозой для союзников, которые не увеличивают расходы на оборону.

8 июля агентство Reuters сообщало, что Трамп заверил союзников по НАТО в нежелании Штатов покидать альянс. Также 8 июля Трамп на совместном выступлении с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что он «очень расстроен» действиями членов альянса, так как они отнеслись к США «очень несправедливо».

Ранее политолог оценил перспективы выхода США из НАТО.

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