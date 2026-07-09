Политолог оценил перспективы выхода США из НАТО

Несмотря на жесткую риторику главы Белого дома Дональда Трампа в адрес НАТО, США не покинут альянс. Такое мнение в интервью aif.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев.

При этом он допустил, что формат участия Вашингтона в деятельности блока может кардинально измениться.

«Трамп, конечно, грозился раньше выйти из НАТО, но он, конечно, свою угрозу не выполнит. Он, наверное, будет больше отстраняться от дел НАТО. Но Трамп пока ограничивается только словесными заявлениями. Какие-то радикальные действия в отношении НАТО он все-таки не делает», — отметил эксперт.

В ходе саммита НАТО, который проходил 7-8 июля в Анкаре, Трамп вновь озвучил ряд претензий к Североатлантическому альянсу. В частности он заявил, что события на Украине не затрагивают Вашингтон, и повторил свои утверждения о том, что Гренландия должна контролироваться Соединенными Штатами.

Кроме того, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер заявил, что Вашингтон платит «непропорционально больше» других членов блока.

Ранее Трамп анонсировал создание в Европе предприятия по обслуживанию Patriot.