Трамп выразил недовольство НАТО

Президент США Дональд Трамп на совместном выступлении с генсеком НАТО Марком Рютте перед саммитом альянса в Анкаре выразил недовольство странами НАТО. Об этом пишет The Guardian.

Американский лидер сказал, что «очень расстроен» действиями альянса. Трамп назвал Гренландию большой проблемой для США, отметив, что Вашингтон тратит огромные деньги на защиту стран НАТО, но ничего не получает взамен. Он также заявил, что Соединенные Штаты платят непропорционально много по сравнению с другими членами альянса.

«В НАТО к нам относятся несправедливо», — подчеркнул президент США.

Особую резкость Трамп проявил в адрес Испании, назвав ее «ужасным партнером». Он заявил, что не хочет иметь с Испанией ничего общего.

До этого Трамп уже заявлял, что США тратят на НАТО больше других стран. По его данным, Вашингтон выделяет $999 млрд, тогда как Британия — $90,5 млрд, Франция — $48,8 млрд, Италия — $44,3 млрд, а показатели других стран, включая Германию, намного ниже. Американский лидер назвал ситуацию «смешной».

4 июня президент России Владимир Путин назвал заявления западных политиков о возможности нападения России на НАТО «не просто бредом, а провокацией», которая нужна для того, чтобы «создать угрозу, которой реально не существует», и заставить население своих стран тратить больше денег на оборону.

Ранее Путин рассказал, как НАТО обмануло Россию.