СМИ узнали, что Трамп пообещал оставить США в НАТО

Reuters: Трамп заверил союзников по НАТО, что США не намерены покидать альянс

Американский президент Дональд Трамп заверил союзников по НАТО, что США не намерены покидать альянс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Трамп ... заверил, что его страна останется в военном союзе», — сказал собеседник агентства.

В начале апреля Трамп заявлял, что рассматривает возможность выхода страны из НАТО из-за отказа союзников по альянсу помочь Вашингтону в войне против Ирана. Он назвал альянс «бумажным тигром» и заявил, что вопрос о выходе не подлежит пересмотру.

Накануне Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил о возможности полного вывода американских войск из Европы, которая «стала совсем другой». Глава Белого дома рассказал, что его отношения со странами альянса ухудшает вопрос с Гренландией, над которой США намерены установить контроль. По информации CNN, многие чиновники не уверены в том, что саммит пройдет гладко, учитывая «скверное настроение» Трампа.

Ранее в Европе признали, что больше не могут отдавать оборону «на аутсорсинг» США.