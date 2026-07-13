Глава МИД Эстонии призвал не идти на компромиссы с Россией

Подход Европы к России должен заключаться в «отсутствии компромиссов» и ведении «переговоров» только «с позиции силы». Об этом изданию Politico заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Подход к России должен заключаться в усилении давления, отсутствии компромиссов и ведении переговоров только с позиции силы. Путин по-прежнему рационален», — сказал Цахкна.

В конце июня Цахкна выступил против переговоров с Россией и назвал «ошибочными» попытки Европы запустить диалог с Москвой.

В июльском интервью первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Кислица заявил, что Украина готова только к таким компромиссам с Россией, которые не будут противоречить ее конституции.

В мае издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что украинские власти видят вариант завершения конфликта в остановке боевых действия на линии соприкосновения, без юридического признания занятых Россией территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

4 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже.

Ранее Буданов отверг территориальные компромиссы со стороны Украины.