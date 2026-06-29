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Политика

Глава МИД Эстонии выступил против переговоров с Россией: «Опасный путь»

Глава МИД Эстонии Цахкна: попытки Европы наладить диалог с Россией ошибочны
Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times выступил против переговоров с Россией и заявил, что недавние попытки Брюсселя наладить диалог с Москвой были ошибочными.

Он заявил, что Россия стремится вовлечь Европу в переговоры, чтобы якобы «выиграть время» и «разделить» союзников Украины. Цахкна считает, что Москва хочет превратить европейцев в посредников, а не сторонников Киева.

«Вероятно, многие страны Европейского союза будут выступать против дальнейшего давления на Россию [в таких обстоятельствах], потому что они скажут: «Если вы ведете переговоры, и мы выступаем в роли посредников, мы должны сохранять нейтралитет». «Мир скоро наступит», — скажут они, — «сделка состоится»», — сказал Цахкна.

По его словам, это «всего лишь отговорка и это очень опасный путь».

До этого портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией.

В материале отмечается, что вопрос не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой, а в том, когда ей это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах Евросоюза.

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