Буданов отверг территориальные компромиссы со стороны Украины

Глава офиса президента Владимира Зеленского в интервью изданию «РБК-Украина» отверг какие-либо территориальные компромиссы со стороны Киева.
«Территориальные компромиссы в принципе невозможны. Вообще без каких-либо вариантов», — сказал Буданов.
Говоря о других компромиссах вроде изменения в законодательстве, он заявил, что «мы, к сожалению, так далеко уже зашли, что просто изменения в законодательстве никого не интересуют».
Президент Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что Украина не хочет выводить войска с территории Донбасса, поскольку там находятся «значительные оборонительные линии и укрепления». Он много раз подчеркивал, что Украина «не может» отступить с тех территорий, которые она контролирует, так как это создало бы для Киева «огромные риски».
При этом в Москве считают выход ВСУ с занимаемой части Донбасса одним из ключевых условий для продуктивного переговорного процесса об урегулировании конфликта.
Ранее в России объяснили, почему Зеленский не хочет выводить войска с Донбасса.