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Политика

Буданов отверг территориальные компромиссы со стороны Украины

Буданов: территориальные компромиссы со стороны Украины в принципе невозможны
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Глава офиса президента Владимира Зеленского в интервью изданию «РБК-Украина» отверг какие-либо территориальные компромиссы со стороны Киева.

«Территориальные компромиссы в принципе невозможны. Вообще без каких-либо вариантов», — сказал Буданов.

Говоря о других компромиссах вроде изменения в законодательстве, он заявил, что «мы, к сожалению, так далеко уже зашли, что просто изменения в законодательстве никого не интересуют».

Президент Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что Украина не хочет выводить войска с территории Донбасса, поскольку там находятся «значительные оборонительные линии и укрепления». Он много раз подчеркивал, что Украина «не может» отступить с тех территорий, которые она контролирует, так как это создало бы для Киева «огромные риски».

При этом в Москве считают выход ВСУ с занимаемой части Донбасса одним из ключевых условий для продуктивного переговорного процесса об урегулировании конфликта.

Ранее в России объяснили, почему Зеленский не хочет выводить войска с Донбасса.

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