Глава МИД Польши заявил о недостаточной работе Запада по «десоветизации» России

Запад «недостаточно усердно» работал над «десоветизацией» России после распада Советского союза. Об этом глава польского МИД Польши Радослав Сикорский заявил в интервью итальянской газете Il Messaggerо.

«Когда распался Советский Союз, мы недостаточно усердно работали над тем, чтобы обеспечить подлинную идеологическую десоветизацию российского государства. При Ельцине казалось, что страна движется к демократии. Затем, с Путиным, старая имперская идеология, как царская, так и советская, постепенно вернулась», — отметил он.

Кроме того, в интервью Сикорский сказал, что Польша воспринимает якобы существующую «российскую угрозу» всерьез, однако ожидает «в лучшем случае» только «какую-либо провокацию» от Москвы.

10 июля Сикорский также обвинил «российскую агентуру» в разжигании «страстей» вокруг конфликта Украины и Польши, который возник после присвоения подразделению ВСУ наименования «героев УПА» (организация запрещена в России). Тогда же глава польского МИД отметил, что Россия якобы готовит некие «диверсии» против европейских стран.

Ранее в Госдуме назвали «общую угрозу» для России и Польши.