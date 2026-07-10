Сикорский: у Запада есть информация, что Россия снова что-то готовит

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что Россия якобы готовит некие диверсии против европейских стран, однако оглашение этой информации должно сдержать такой сценарий. Его слова приводит RMF 24.

По его словам, у Запада якобы есть надежные разведданные о замыслах Москвы. При этом он считает, что Россия уже ведет «гибридную и кинетическую войну» против Польши и Франции.

«Сегодня вы должны доверять нам, не только мне, другие страны тоже это делают, у нас есть достоверная информация о том, что россияне снова что-то планируют, и цель этих предупреждений — предостеречь их от осуществления этих провокаций», — сказал Сикорский.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее Сикорский нашел «российский след» в скандале Польши и Украины.