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Политика

Сикорский обвинил Россию в разжигании «польско-украинских страстей»

Глава МИД Сикорский: российская агентура разжигает польско-украинские страсти
Vladislav Culiomza/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил «российскую агентуру» в разжигании «страстей» вокруг скандала между Варшавой и Киевом, который возник после присвоения подразделению ВСУ наименования «героев УПА» (организация запрещена в России). Его слова приводит RMF FM.

«Но это раздувание таких эмоций вокруг исторических трагедий – мы видим, что российская агентура буквально пытается разжечь польско-украинские страсти. Эти миллионы троллей в интернете тоже делают свое дело, и мы знаем, кто этому радуется. Господин Медведев, госпожа Захарова подстрекают нас к этому», — сказал Сикорский.

Министр призвал задуматься над ситуацией, ведь, по его словам, «с XVII века споры, преступления или польско-украинские конфликты всегда играли на руку нашему врагу».

До этого Сикорский утверждал, что Россия якобы готовит некие диверсии против европейских стран, однако оглашение этой информации должно сдержать такой сценарий. По его словам, у Запада якобы есть надежные разведданные о замыслах Москвы. При этом он считает, что Россия уже ведет «гибридную и кинетическую войну» против Польши и Франции.

Ранее Сикорский нашел «российский след» в скандале Польши и Украины.

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