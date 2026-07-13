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Политика

Стало известно об ослаблении 21-го пакета антироссийских санкций ЕС

ЕП: Евросоюз ослабил меры против России в 21-м пакете санкций
Yana Rodenbusch/Reuters

Наиболее проблемные вопросы 21-го пакета антироссийских санкций были решены в сторону их ослабления. Об этом сообщает «Европейская правда».

Издание пишет, что, например, запрет на въезд в ЕС участников СВО «значительно ограничат в спектре применения».

«Предложение запрета импорта в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы из ЕС исключат из проекта пакета санкций вообще; также не будет реализован план жестких ограничений относительно сжиженного газа происхождением из РФ и соответствующего вида танкеров», — напило СМИ.

Кроме того, из 21-го пакета антироссийских санкций исключили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

По информации издания, европейцы при этом договорились по поводу необходимости временной заморозки ценового потолка на российскую нефть не уровне $ 44,1 за баррель.

Кроме того, Австрия еще 10 июля возобновила свое требование по поводу снятия ограничений и размораживания активов российской инвестиционной компании Rasperia, которая имеет многомиллиардные судебные претензии к дочерней компании одного из австрийских банков Raiffeisen.

13 июля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что послы стран ЕС не согласовали 21-й пакет антироссийских санкций ко встрече министров иностранных дел в Брюсселе, поэтому работа над ним будет продолжена. Также Каллас сообщила о намерении ЕС включить в «черный список» 250 россиян в режиме промежуточных санкций.

В начале июля «Европейская правда» писала, что если 21-пакет антироссийский санкций не примут 13 июля, то его утверждение отложат до сентября.

В июне глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что главная часть 21-го пакета антироссийских санкций будет нацелена на сдерживание роста доходов России от продажи нефти. Также сообщалось о намерении запретить участникам СВО въезд в страны ЕС.

Ранее в США согласовали «сокрушительные санкции» против России.

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