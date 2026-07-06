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Политика

Принятие нового пакета санкций против России могут отложить до осени

ЕП: 21-й пакет антироссийских санкций могут утвердить осенью
Virginia Mayo/AP

Если страны ЕС до летних каникул не согласуют 21-й пакет антироссийских санкций, то его утверждение будет отложено до осени, а заморозка ценового потолка на российскую нефть станет отдельной мерой. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Издание пишет, что 8 и 10 июля на заседании Комитета постоянных представителей государства-члены ЕС должны согласовать 21-й пакет санкций против России. Иначе его утверждение отложат до сентября. Ирландское председательство в ЕС настроено на то, что пакет ограничительных мер будет доработан на заседаниях 8 и 10 июля, а примут его 13 июля. Однако несколько дипломатов ЕС и европейских чиновников рассказали, что согласование нового пакета могут перенести на осень.

«Если в среду не будет похоже на то, что мы приближаемся к соглашению, тогда нам придется просто воспользоваться «планом Б». Это означает отдельное утверждение заморозки ценового потолка на российскую нефть 14 июля. А 21-й пакет санкций можно готовить к утверждению уже после летних отпусков», — отметил один из собеседников СМИ.

Издание пишет, что ЕС не может выработать общую позицию по поводу санкций против российского рыболовства, запрета на въезд в страны ЕС участников СВО, а также индивидуальных санкций против россиян, включая патриарха Русской православной церкви Кирилла.

6 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «интенсивно работать» над 21-м пакетом антироссийских санкций. В июне глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что ключевая часть 21-го пакета антироссийских санкций будет направлена на сдерживание резкого роста доходов России от продажи нефти.

Bloomberg сообщал, что 21-й пакет антироссийских санкций будет включать в себя заморозку потолка цен на российскую нефть и ограничения против тех организаций, которые Москва якобы использует для обхода западных санкций. Также Еврокомиссия намерена запретить участникам СВО въезжать в страны ЕС.

Ранее Каллас захотела расширить санкции против России.

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