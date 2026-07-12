В США оспорили заявление Ирана о закрытии Ормузского пролива

Ормузский пролив остается открытым для прохода всех судов. Об этом заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) вопреки заявлению Ирана о временном закрытии водной артерии.

«Ормузский пролив открыт для всех судов. Он остается международным водным путем. Американские военные находятся на позициях и сохранить его таким», — подчеркивается в сообщении.

Руководство СЕНТКОМ также сообщило, что США нанесли серию ударов по более чем 300 целям, «чтобы лишить Иран возможности атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив».

В командовании так прокомментировали заявление командующего иранскими военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который объявил в государственных СМИ, что ни одно иностранное судно не может пройти через Ормузский пролив бесконтрольно для иранских военных.

До этого в КСИР сообщили о закрытии Ормуза до окончания вмешательства США в регионе. После этого США нанесли удары по Ирану.

Ранее у берегов Омана атаковали контейнеровоз.