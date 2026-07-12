У берегов Омана атаковали контейнеровоз

Контейнеровоз получил повреждения в результате атаки у побережья Омана, после чего на борту вспыхнул пожар. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

По данным центра, инцидент произошел примерно в 16 километрах к востоку от побережья Омана. Военные власти проинформировали, что судно получило повреждения в кормовой части, что привело к возгоранию.

В UKMTO также сообщили, что экипаж покинул контейнеровоз и находится в спасательной шлюпке.

Кроме того в ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после того, как судно, двигавшееся по «несанкционированному маршруту», было атаковано и остановлено. По информации Axios, Соединенные Штаты нанесли удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что любые встречные меры в связи с инцидентом будут сопровождаться «жестким ответом», «и новые вражеские базы в регионе станут целью».

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.