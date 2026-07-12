Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

У берегов Омана атаковали контейнеровоз

UKMTO: контейнеровоз загорелся после атаки в 16 км от побережья Омана
CeltStudio/Shutterstock/FOTODOM

Контейнеровоз получил повреждения в результате атаки у побережья Омана, после чего на борту вспыхнул пожар. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

По данным центра, инцидент произошел примерно в 16 километрах к востоку от побережья Омана. Военные власти проинформировали, что судно получило повреждения в кормовой части, что привело к возгоранию.

В UKMTO также сообщили, что экипаж покинул контейнеровоз и находится в спасательной шлюпке.

Кроме того в ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после того, как судно, двигавшееся по «несанкционированному маршруту», было атаковано и остановлено. По информации Axios, Соединенные Штаты нанесли удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что любые встречные меры в связи с инцидентом будут сопровождаться «жестким ответом», «и новые вражеские базы в регионе станут целью».

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 11 июля. Потопы в Москве и регионах, новые файлы о НЛО и смерть футболиста с ЧМ-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!