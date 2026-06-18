Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей. Об этом глава государства заявил в ходе саммита Россия — АСЕАН в Казани, передает сайт Кремля.

«Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств — господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом, — тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия и АСЕАН единодушно приветствовали договоренности, достигнутые между США и Ираном. По его словам, стабилизация обстановки на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на глобальные энергетический и продовольственный рынки.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны США и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.