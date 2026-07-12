Зеленский анонсировал смену руководства правоохранительных органов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен сменить руководство правоохранительных органов страны.

«На Украине начнутся и кадровые изменения <...>. Будут также изменения в составе руководителей правоохранительных органов», — заявил он.

Зеленский также сообщил и об обновлении состава правительства. Он поблагодарил премьер-министра Юлию Свириденко за «четкую, стабильную и эффективную работу» и за «годы результативной работы», а также предложил ей возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».

Зеленский подчеркнул, что Украина меняет политическую стратегию и что кадровые изменения необходимы для реализации этой обновленной стратегии.

В систему правоохранительных и силовых органов Украины входят Служба безопасности Украины (СБУ), Национальная полиция, Государственное бюро расследований (ГБР), Бюро экономической безопасности и прокуратура. В настоящее время главой МВД Украины является Игорь Клименко, он был назначен на этот пост в феврале 2023 года.

Пост главы Нацполиции Украины занимает Иван Выговский, должность руководителя СБУ — Евгений Хмара, пост главы Государственного бюро расследований — Алексей Сухачев, главой прокуратуры является Руслан Кравченко.

Ранее стало известно, какую должность займет Свириденко после ухода с поста премьера-министра Украины.