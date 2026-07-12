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Политика

Свириденко обратилась к украинцам после заявления Зеленского о ее отставке

Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьер-министра Украины
svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила свою отставку с занимаемой должности. Она опубликовала обращение к жителям страны в своем Telegram-канале.

«Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины», — написала Свириденко.

Она рассказала, что встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудила с ним стоящие перед страной вызовы и дальнейшие шаги. По словам Свириденко, она готова и дальше служить государству и выполнять задачи, направленные на защиту его национальных интересов.

12 июля Зеленский объявил, что Свириденко покинет пост премьер-министра Украины. В то же время глава государства анонсировал обновление всего состава правительства. Он пояснил, что Киев столкнулся с «новыми вызовами и задачами», поэтому должен изменить свою «политическую стратегию».

Как рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Юлия Свириденко после ухода из правительства может занять должность посла Украины в Соединенных Штатах. Парламентарий назвал смену главы дипломатической миссии в Вашингтоне вынужденным, но логичным для нынешней ситуации шагом.

Ранее в Верховной раде назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины.

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