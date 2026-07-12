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Политика

Во Франции рассказали о мечтах сенатора Грэма о третьей мировой войне

Политик Филиппо: сенатор Грэм был русофобом, мечтавшим о третьей мировой войне
Nathan Howard/Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм был убежденным русофобом, мечтавшим о третьей мировой войне. Так о нем высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Политик указал, что Грэм на протяжении десятилетий был ярым сторонником всех неоконсервативных войн: дважды против Ирака, против Афганистана, Кубы, Сербии, Ирана, Ливии, Сирии и др. Кроме того, сенатор настаивал на поддержке конфликта на Украине «до последнего украинца», добавил Филиппо.

«Будучи убежденным русофобом, он мечтал о третьей мировой войне. Военный фанатик», — написал он.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Американский сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

Ранее в Совфеде отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма.

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