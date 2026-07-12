Сенатор Грэм умер почти сразу после поездки на Украину

Сенатор-республиканец Грэм посетил Украину за несколько дней до своей смерти

Член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм умер всего через несколько дней после официального визита на Украину. Офис украинского лидера 10 июля в Telegram-канале сообщил о проведении в Киеве встречи с участием американского законодателя.

Публикация была дополнена фотографией с переговоров главы государства Владимира Зеленского с Линдси Грэмом. Стороны обсуждали ужесточение санкций в отношении России и реализацию программы PURL (закупок европейскими странами оружия в США для дальнейших поставок на Украину). Также было уделено внимание недавней встрече Зеленского с американским лидером, состоявшейся на полях саммита НАТО в Турции.

12 июля украинский лидер в своем Telegram-канале написал, что в минувшую неделю дважды встречался с ныне покойным сенатором. По словам Зеленского, известия о смерти Грэма глубоко расстроили его.

Линдси Грэм ушел из жизни 11 июля, через два дня после своего 71-го дня рождения. Конгрессмен с 2013 года активно критиковал Москву и являлся автором множества антироссийских санкций. Сообщалось, что он умер от сердечного приступа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совете Федерации России высказались о смерти Линдси Грэма.