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Политика

Сенатор Грэм умер почти сразу после поездки на Украину

Сенатор-республиканец Грэм посетил Украину за несколько дней до своей смерти
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм умер всего через несколько дней после официального визита на Украину. Офис украинского лидера 10 июля в Telegram-канале сообщил о проведении в Киеве встречи с участием американского законодателя.

Публикация была дополнена фотографией с переговоров главы государства Владимира Зеленского с Линдси Грэмом. Стороны обсуждали ужесточение санкций в отношении России и реализацию программы PURL (закупок европейскими странами оружия в США для дальнейших поставок на Украину). Также было уделено внимание недавней встрече Зеленского с американским лидером, состоявшейся на полях саммита НАТО в Турции.

12 июля украинский лидер в своем Telegram-канале написал, что в минувшую неделю дважды встречался с ныне покойным сенатором. По словам Зеленского, известия о смерти Грэма глубоко расстроили его.

Линдси Грэм ушел из жизни 11 июля, через два дня после своего 71-го дня рождения. Конгрессмен с 2013 года активно критиковал Москву и являлся автором множества антироссийских санкций. Сообщалось, что он умер от сердечного приступа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совете Федерации России высказались о смерти Линдси Грэма.

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