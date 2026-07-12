Украинские солдаты не желают участвовать в конфликте с Россией, так как его исход уже понятен. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.

«Когда страна верит, что есть шансы на победу, солдаты это чувствуют и сражаются, как бешеные псы. Но как только становится ясно, что все идет плохо, что это проигранное дело, никто не хочет быть последним, кто отдал жизнь за проигранное дело. Все больше украинцев понимают, что эта война уже проиграна», — сказал он.

По словам профессора, Киев должен был завершить конфликт в 2022 году, и со стороны Украины было «безумным» отказаться от Стамбульских соглашений, а тем более продолжать боевые действия после провала «контрнаступления» 2023 года. При этом профессор отметил, что на Западе об этом «очень трудно» говорить.

В июле «Украинская правда» писала, что в соединениях ВСУ на линии фронта есть проблемы с нехваткой новых людей и «истощением» старых, также существует «огромный дефицит» наземных роботизированных комплексов (НРК) и очередь на их изготовление у производителей, идет расширение опасной зоны и наблюдается 100–200-дневное пребывание солдат на позициях. Кроме того, ВСУ сталкиваются с «ограниченным количеством» логистических путей и «отсутствием альтернатив».

Кроме того, СМИ со ссылкой на командиров ВСУ написало, что пока не идет речи о каком-либо перехвате инициативы Украиной на фронте, и подобные заявления политиков в Киеве являются «пиар-активностями».

В июне президент России Владимир Путин подчеркнул, что проблемы ВСУ ведут к тому, что Украина утрачивает территорий. Также 23 июня Путин пообещал, что российские войска будут двигаться по всем направлениям.

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