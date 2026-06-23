Путин пообещал, что Россия будет двигаться вперед

Путин: Россия будет двигаться вперед по всем направлениям

Россия будет двигаться вперед по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что работа будет проводиться с опорой на нынешнюю ситуацию в стабилизации экономики, государственных финансов и укрепления армии.

23 июня Путин также провел встречу с выпускниками военных вузов, во время которой сделал ряд заявлений о ходе спецоперации, ударах по территории РФ, перспективах переговоров с Украиной и отношениях с Западом. По словам главы государства, российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, а попытки Киева перенести боевые действия на российскую территорию не меняют ситуацию на поле боя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что теракты Украины стимулируют российских военных выполнять задачи СВО.