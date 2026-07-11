Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию

ТАСС: визит в Россию Уиткоффа и Кушнера не снят с повестки дня

Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера стоит в повестке дня. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Не снят, можно ожидать», — сказал собеседник агентства.

11 июля посольство США в Москве заявило, что пока не может сообщить ничего конкретного о возможном визите Уиткоффа и Кушнера.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил готовность направить Уиткоффа и Кушнера в Москву в удобное для российской стороны время.

Вопрос об их новом визите обсуждался и во время предыдущего разговора Путина и Трампа, который состоялся 14 июня. Тогда разговор продолжался 55 минут. Американский президент также говорил о необходимости прекратить боевые действия на Украине и выражал готовность взаимодействовать с Киевом и европейскими странами. Трамп связывал возможное урегулирование с переходом отношений России и США на новый уровень.

Ранее в Госдуме заявили, что визит Уиткоффа и Кушнера может приблизить мир на Украине.