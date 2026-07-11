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Политика

Посольству США пока нечего анонсировать по визиту Уиткоффа и Кушнера

«Известия»: в посольстве не смогли прокомментировать визит Уиткоффа и Кушнера
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Посольству США в Москве пока нечего сообщить о возможном визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, сообщает газета «Известия».

«Пока нечего анонсировать касательно будущего визита», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил готовность направить Уиткоффа и Кушнера в Москву в удобное для российской стороны время.

8 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявляла, что предстоящий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву даст возможность приблизить мирное соглашение по Украине, а также «освежить» результаты встречи России и США на Аляске.

Ранее Кремль оценил готовность США к дальнейшему контакту с Россией.

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