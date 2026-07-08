В Госдуме заявили, что визит Уиткоффа и Кушнера может приблизить мир на Украине

Предстоящий визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву, о котором сообщают СМИ, даст возможность приблизить мирное соглашение по Украине, а также «освежить» результаты встречи России и США на Аляске. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Такие контакты в любом случае дают возможность не только на публичных площадках, но и за закрытыми дверьми обозначить свои позиции и найти точки соприкосновения, чтобы мирное соглашение приближалось», — подчеркнула парламентарий.

Журова добавила, что предстоящий визит представителей Соединенных Штатов не только приблизит мир на Украине, но и даст возможность России и США «освежить» предварительные договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

8 июля агентство РИА Новости со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что Уиткофф и Кушнер могут в ближайшее время приехать в Россию.

Разговор об этом визите в Москву ведется достаточно давно, добавил источник, речь о ближайшем времени визита представителей Соединенных Штатов.

Ранее Кремль оценил готовность США к дальнейшему контакту с Россией.