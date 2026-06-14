Путин поздравил Трампа по телефону с 80-летием

Ушаков: Путин и Трамп провели телефонный разговор в день 80-летия президента США

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели в воскресенье телефонный разговор. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга для журналистов.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», — сообщил он.

Ушаков отметил, что беседа двух лидеров носила дружеский и открытый характер и продолжалась ровно 55 минут. В ходе разговора поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух президентов.

По словам помощника российского лидера, Путин не скрывал своего уважения к бойцовским качествам Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей.

Помимо этого Ушаков рассказал, что Трамп был тронут звонком Путина, поскольку тот первым из зарубежных лидеров поздравил его с юбилеем.

Беседа состоялась в день 80-летия американского лидера. В прошлом году Путин также поздравлял своего американского коллегу с днем рождения по телефону. Нынешний контакт стал первым за последние полтора месяца телефонным разговором президентов России и США, предыдущий состоялся 29 апреля, тогда обсуждалось в том числе перемирие на Украине в период празднования Дня Победы.

14 июня американскому президенту исполнилось 80 лет. Будущий политик родился в Нью-Йорке в многодетной семье строительного девелопера Фредерика Трампа. После школы он изучал бизнес в Уортонской школе финансов при Пенсильванском университете.

С начала 1970-х годов Трамп активно участвовал в застройке современного Манхэттена. В середине 2000-х он стал ведущим реалити-шоу The Apprentice на канале NBC. Миллиардер также неоднократно появлялся в эпизодических ролях в кино и был совладельцем конкурсов «Мисс Вселенная». Так, в 2013 году он участвовал в проведении этого конкурса в Москве.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с юбилеем.