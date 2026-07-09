Стало известно, как ведут себя украинские мобилизованные в учебных центрах

Мобилизованные ТЦК солдаты ВСУ в учебных центрах пытаются доказать, что их забрали на службу ошибочно и ищут «правовые лазейки», чтобы уволиться. Об этом в интервью «Укринформ» заместитель начальника 199 учебного центра десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Александр Гулицкий.

«Когда мы анализируем прибывающих мобилизованных, то констатируем, что они сразу пытаются доказать, что их неправильно мобилизовали, найти проблему в военнослужащих ТЦК, или ищут правовые лазейки, чтобы уволиться с военной службы», — отметил он.

По словам Гулицкого, в течение первых дней пребывания в учебном центре командиры пытаются «достучаться» до мобилизованных и объясняют им необходимость «освоить элементарные знания и навыки», чтобы выжить на поле боя.

«Впрочем, есть и военнослужащие, которые не желают этого понимать из-за своих взглядов на жизнь», — сказал Гулицкий.

В марте полковник десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Владимир Кобылянский рассказал, что как минимум 70% мобилизованных попадают в учебный центр в подавленном эмоциональном состоянии.

В июне пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин сообщил, что украинским мобилизованным в одном из учебных центров присваивали номера и запрещали общаться друг с другом по имени. Пленный украинский военнослужащих Дмитрий Мелешко рассказал, что мобилизованных во время тренировок в учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии «Прибан» в Черниговской области подгоняли выстрелами под ноги.

2 июля депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что многие из мобилизованных в ВСУ людей не доходят до позиций на фронте.

Ранее Буданов раскритиковал протестующих против ТЦК во Львове.