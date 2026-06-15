Украинским мобилизованным в одном из учебных центров присваивали номера и запрещали обращаться друг к другу по именам. Об этом РИА Новости рассказал попавший в плен военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

По его словам, после прибытия в учебный центр командир потребовал не смотреть ему в глаза и забыть свои фамилии, имена и отчества. Вместо этого мобилизованным присвоили номера, по которым они должны были обращаться друг к другу. Сам Королешин получил номер 100.

Пленный также сообщил, что передвигаться по территории учебного центра мобилизованным разрешалось только в сопровождении конвоя.

Кроме того, он пожаловался на отношение со стороны командира. По словам Королешина, тот издевался над подчиненными и применял к ним физическую силу, заставляя выполнять различные работы.

До этого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) совместно с полицией на Украине принудительно мобилизовали свыше 40 граждан страны 18–24 лет, обвинив их в сотрудничестве с российской армией в 2022 году.

Ранее украинский мародер рассказал об ухудшении положения ВСУ в Сумах.