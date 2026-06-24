Мобилизованных во время тренировок в учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии «Прибан» в Черниговской области подгоняли выстрелами под ноги. Об этом РИА Новости заявил пленный украинский военнослужащих Дмитрий Мелешко.

Он отметил, что инструкторы применяли для этого пистолеты.

«Инструкторы нас гонят, стреляют под ноги из пистолетов сзади, чтобы мы быстрее бежали, быстрее дошли до точки», — сказал Мелешко.

До этого попавший в плен военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Королешин рассказал, что украинским мобилизованным в одном из учебных центров присваивали номера и запрещали обращаться друг к другу по именам. По его словам, после прибытия в учебный центр командир потребовал не смотреть ему в глаза и забыть свои фамилии, имена и отчества.

До этого военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщала, что около 7% солдат ВСУ были мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку.

Ранее другой пленный боец ВСУ заплакал от радости, получив хлеб от российских солдат.