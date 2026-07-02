Депутат Рады Скороход: из 100 мобилизованных в ВСУ только десять боеспособны

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) набирают бойцов, многие из которых физически не могут дойти до позиции на фронте. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому.

В частности, Скороход пересказала слова одного из офицеров ВСУ, командира подразделения, действующего на фронте. По его словам, ему прислали 100 человек, половина из которых оказались алкоголиками и наркоманами.

«Около 20 человек уже в таком возрасте, что они на позицию, до которой надо дойти 10 км, физически не дойдут», — процитировала депутат офицера.

Скороход отметила, что из 100 человек, пребывающих в подразделение, остается только около десяти боеспособных.

До этого полковник десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Кобылянский рассказал, что как минимум 70% мобилизованных украинцев, поступающих в учебный центр, имеют негативное отношение к службе, а их эмоциональное состояние находится на низком уровне. По его словам, в социальных сетях много говорят о том, что если мобилизованный едет в учебный центр, потом в бригаду – он точно не вернется живым домой. Кобылянский утверждает, что это не так.

Ранее в Европе ужаснулись кадрам насильственной мобилизации на Украине.