Как минимум 70% мобилизованных украинцев, поступающих в учебный центр, имеют негативное отношение к службе. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» рассказал полковник десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Владимир Кобылянский.

«На данном этапе военнослужащие, поступающие в учебный центр, к сожалению, имеют эмоциональное состояние на низком уровне. В социальных сетях много прописывают, что если он едет в учебный центр, потом в бригаду – он обязательно должен погибнуть. Как минимум 70% прибывают с негативным отношением к службе», – отметил он.

По словам Кобылянского, если военный проходит «хотя бы две-три недели службы в учебном центре», то он «начинает понимать», что может выжить, «если научится».

В феврале 2026 года американский военный аналитик Майкл Кофман писал, что украинские солдаты на фронте устали, а ВСУ становится все сложнее восполнить потери специалистов по БПЛА. Также Кофман рассказывал, что Украина продолжает сталкиваться с нехваткой людских ресурсов, а проблема самовольного оставления военнослужащими своих частей подрывает боеспособность ВСУ.

Также в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит личного состава, военные устали, а ротации недостаточно.



