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Политика

Стало известно о серьезном росте числа жалоб на ТЦК на Украине

Омбудсмен Лубинец: число жалоб на ТЦК возросло более чем в 300 раз с 2022 года
Efrem Lukatsky/AP

На Украине количество обращений по поводу нарушений прав граждан со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с 2022 года увеличилось более чем в 300 раз. Об этом на пресс-конференции заявил уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец, сообщает «Общественное».

По его словам, лидерами по числу нарушений являются Одесская, Львовская и Тернопольская области. Меньше всего случаев регистрируют в Хмельницкой и Кировоградской областях.

«На основании наших документов открылись на сегодняшний день десятки уголовных производств», — отметил он.

Также Лубинец 1 июля отметил, что госорганы Украины не реагируют на вопиющие случаи «бусификации», поэтому граждане решили защищаться самостоятельно.

В июне омбудсмен также рассказывал, что получил более трех тысяч жалоб на действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) за пять месяцев 2026 года, и это только прямые обращения граждан, не включая выявленные с помощью соцсетей, СМИ и очевидцев случаи.

В июне военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова отметила, что около 7% солдат ВСУ были незаконно призваны на военную службу и имеют право на отсрочку.

Ранее на Украине мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду.

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