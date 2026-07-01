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Политика

На Украине признали, что люди «защищаются» от ТЦК сами из-за бездействия властей

Лубинец: власти не реагируют на бусификацию, поэтому украинцы защищаются сами
DvoretskaO./Wikimedia Commons

Государственные органы Украины не реагируют на вопиющие случаи «бусификации», поэтому граждане решили защищаться самостоятельно. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец, чьи слова приводит УНИАН.

Комментируя случаи нападения на сотрудников ТЦК, он призвал «не искать врагов среди нас», поскольку есть «один враг» в лице России. Лубинец заверил, что, если в действиях сотрудников ТЦК будут обнаружены признаки правонарушений, они понесут наказание. То же самое касается и граждан, которые нападают на них, указал омбудсмен.

По его словам, «из-за того, что государственные органы не реагировали на вопиющие случаи «бусификации», украинское общество видит, что «если в отношении нас позволяют совершать незаконные действия, и никто нас не защищает, – мы будем защищать себя сами».

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижнюю планку призывного возраста снизили до 25 лет.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее в Британии предрекли отчаянный шаг Украины из-за нехватки солдат в ВСУ.

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