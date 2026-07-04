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Общество

На Украине произошел конфликт со стрельбой между сотрудниками ТЦК и прохожими

В Днепропетровске прохожие забросали сотрудников военкомата тротуарной плиткой
AS project/Shutterstock/FOTODOM

В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел инцидент с участием сотрудника военкомата, который открыл огонь из пистолета в ходе конфликта с прохожими. Они пытались остановить насильственную мобилизацию одного из мужчин, сообщает украинское издание «Время.ua».

На видео, опубликованном изданием, видно, как сотрудники военкомата насильно заталкивают мужчину в микроавтобус. Прохожие, заметившие происходящее, стараются вмешаться и освободить его.

«Между сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования — так на Украине называют военкоматы. — прим. ред.) и очевидцами возник конфликт — распылили газ в сторону людей, пытавшихся помешать мобилизации. Один из сотрудников ТЦК достает пистолет. Также на кадрах слышен звук выстрела», — говорится в сообщении.

После этого прохожие начали бросать тротуарную плитку в микроавтобус с мужчиной внутри, а затем и в другой автомобиль с сотрудниками военкомата. В итоге оба автомобиля покинули место происшествия.

До этого уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил, что граждане страны «защищаются» от ТЦК сами из-за бездействия властей.

Ранее на Украине обвинили ТЦК в мобилизации мужчин с диабетом и ожирением.

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