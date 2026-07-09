ЕС исключил срочников из «черного списка» для российских солдат

После недовольства Италии и Франции Евросоюз смягчил свое предложение по запрету на въезд для российских солдат, исключив из него солдат-срочников. Об этом сообщает Euronews.

«Сфера действия запрета также была сужена и теперь распространяется на лиц, которые служат или служили в российских вооруженных силах или в нерегулярных формированиях, контролируемых Москвой или действующих в её интересах. Он будет применяться только к лицам, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях на Украине с момента <...> 2022 года», — пишет СМИ.

При этом первоначальное предложение запрещало въезд всем, кто играл «любую роль» в вооруженных силах России, включая административную и логистическую. А исключение было только для дезертиров из российской армии.

Издание отмечает, что «практические вопросы», вероятно, еще «всплывут», так как запрет создать «значительную административную нагрузку» на консульские службы, которые должны будут рассматривать каждый случай по отдельности.

В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 21-й пакет санкций против России войдет запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые служили в армии с начала СВО.

15 июня глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что участникам СВО могут поименно запретить въезд в ЕС. 25 июня Bloomberg со ссылкой на источник писал, что Италия и Франция скептически отнеслись к предложению запретить въезд в ЕС участникам СВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предложение «параноидальным» и отметила, что европейцы «уже не знают, что придумать».

Ранее в Совфеде высмеяли Каю Каллас после слов о санкциях для «всех» участников СВО.