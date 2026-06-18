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Политика

Захарова высказалась о «параноидальном предложении» о запрете на въезд в ЕС бойцам СВО

Захарова: в ЕС уже не знают, что придумать, говоря о запрете на въезд бойцам СВО
Максим Блинов/РИА Новости

Страны Европейского союза (ЕС) уже «не знают, что придумать», предлагая ввести запрет на территорию объединения бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Дело дошло уже до откровенно параноидальных предложений о распространении санкционного запрета на въезд в ЕС на всех граждан России, проходивших службу в ВС РФ после начала СВО. Уже они не знают, что придумать. Вот в этом проблема», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что санкции ЕС против России все больше приобретают международный характер, нанося ущерб другим странам. По ее словам, Москва не приемлет подобную политику европейских государств.

15 июня глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия предлагает поименно включить участников спецоперации в черный список ЕС, после чего они не смогут въехать на территорию объединения. По ее словам, специалисты допускают возможность реализации подобных мер.

Ранее в Госдуме раскрыли реакцию бойцов СВО на запрет на въезд в ЕС.

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