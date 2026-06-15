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Политика

В Совфеде высмеяли Каю Каллас после слов о санкциях для «всех» участников СВО

Сенатор Карасин высмеял Каллас после слов о черном списке всех участников СВО
Yves Herman/Reuters

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о желании Еврокомисии (ЕК) поименно включить в черный список ЕС участников СВО и запретить им въезд в Евросоюз говорит о соответствующем уровне ее умственного развития. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
 
«Подобного рода заявления соответствуют умственному развитию Каи Каллас. Я теперь понимаю, почему так усиленно обсуждается вопрос о том, чтобы заменить ее на более дееспособного, опытного и умного человека», — подчеркнул он.
 
До этого Каллас на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявила о том, что Еврокомиссия предлагает поименно включить участников спецоперации в черный список ЕС, после чего они не смогут въехать на территорию Евросоюза.
 
«Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», — сказала Каллас. 
 
В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 21-й пакет антироссийских санкций войдет запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые служили в армии с начала спецоперации. Также она заявила, что 21-й пакет санкций может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел.

Ранее в Госдуме заявили, что российским военным не нужен заграничный туризм.

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