Две страны выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу

Италия и Франция скептически отнеслись к предложению запретить въезд участникам СВО в Евросоюз в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечается в материале, Рим и Париж не возражают против такой меры, однако опасаются, что она может стать первым шагом к запрету на въезд любым россиянам. Эти государства считают, что запрет лучше регулировать через визовую, а не санкционную политику.

Италия и Франция полагают, что предложение ЕС о запрете на въезд военных оставит за странами-членами право решать, кто участвовал в боевых действиях, а кто нет, что, по словам некоторых источников, не так просто.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран-членов Евросоюза договорились к саммиту в июне подготовить запрет на въезд в объединение для российских военных, участвующих в СВО.

Еще в начале 2026 года Каллас заявила, что ЕС работает над мерами для недопуска в Шенгенскую зону бывших российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Инициаторы данной меры, включая Эстонию и Литву, заявили, что такие люди представляют угрозу безопасности Европы.

Ранее Украина отказаалсь пускать россиян в страну после завершения СВО.