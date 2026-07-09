Текущее лето является «критически важным» для переговоров по Украине. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица, который участвовал в переговорном процессе.

«Тут очень короткое окно возможностей, потому что время летит очень быстро. И я думаю, что это лето является критически важным. И с точки зрения того, что происходит на поле боя. И с точки зрения международного календаря, и с точки зрения внутриполитической повестки дня в Соединенных Штатах», — заявил он.

По словам Кислицы, без США «сложно представить нормальное, устойчивое, справедливое урегулирование ситуации».

В недавнем интервью Telegraph президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть два месяца для того, чтобы завершить конфликт с Россией, а иначе ей грозит «масштабная эскалация» со стороны Москвы.

8 июля президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон не ставит крайних сроков по поводу разрешения конфликта на Украине. 7 июля Трамп отметил, что урегулирование конфликта на Украине «ближе, чем принято думать».

В июльском интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) также сказал, что в конфликте на Украине нужно достичь максимальной эскалации, чтобы прийти к разрядке и возобновлению переговоров. Также Буданов отметил, что «есть шансы закончить все до конца 2026 года».

Ранее в МИД объяснили, чего на самом деле хочет Европа от переговоров с Россией.