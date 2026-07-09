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Политика

В МИД объяснили, чего на самом деле хочет Европа от переговоров с Россией

Галузин: Европа рассматривает переговоры с Россией как ширму для эскалации
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Европейские страны рассматривают вероятные переговоры с Россией как прикрытие для подготовки к новому этапу эскалации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

»... европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной», — подчеркнул дипломат.

По словам Галузина, российская сторона убедилась в этом после июньской встречи в МИД с послами Британии, Германии и Франции. Замминистра пояснил, что в ходе этой встречи европейские дипломаты не смогли предложить ничего нового и конструктивного для поиска путей решения украинского конфликта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о диалоге с Европой можно будет только после того, как завершится пауза в переговорном процессе по украинскому конфликту. Представитель Кремля добавил, что полноценный переговорный процесс с европейцами пока не начат. Однако, так или иначе, его придется запускать, поскольку без них невозможно обсуждать будущую архитектуру безопасности.

Ранее Путин заявил, что отношения России с Европой рано или поздно восстановятся.

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