Трамп обсудил с Зеленским сроки завершения украинского конфликта

Трамп: США не ставят крайних сроков по урегулированию конфликта на Украине

США не ставят никаких крайних сроков относительно разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«У меня нет крайних сроков. Нельзя установить крайний срок. Слишком много всего происходит», — сказал американский лидер.

При этом он допустил, что Украина и России подпишут мирную сделку.

Политик также допустил, что разрешение конфликта на Украине может не потребовать предоставления Киеву гарантий безопасности.

Кроме того, во время саммита Трамп сообщил, что планирует 8 июля провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава США выразил уверенность в том, что его российский коллега желает завершения конфликта на Украине.

Ранее президент США допустил визит на Украину.