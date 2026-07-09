Трамп утверждает, что Иран связывался с Вашингтоном по вопросу сделки

Президент США Дональд Трамп утверждает, что представители Ирана связывались с Вашингтоном по вопросу возможной сделки, однако выразил сомнение в ее целесообразности. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, представители Ирана «звонили не так давно, они хотят сделки».

«Я просто не знаю, заслуживают ли они заключения сделки, и не знаю, собираются ли они ее соблюдать», — заявил американский лидер.

8 июля сообщалось, что в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошли взрывы.

Также серия взрывов произошла в провинции Бушер на юге Ирана. Рядом с населенным пунктом расположена единственная действующая в стране атомная станция. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз обстреливалась.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

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