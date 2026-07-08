В провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы

Несколько взрывов произошло в провинции Бушер на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

Подробности произошедшего на момент публикации не приводятся.

Недалеко от Бушера расположена единственная действующая атомная электростанция в Иране. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз обстреливалась.

До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Как сообщалось, взрывы раздались на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также на острове Харк на юге Ирана. Кроме того, несколько взрывов произошли в городах Исламской Республики Бендер-Аббас и Сирик.

Ранее Иран заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне.