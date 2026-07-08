В портовом городе на юге Ирана прогремели взрывы

Взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщает агентство Mehr в своем Telegram-канале.

Уточняется, что системы ПВО региона приведены в состояние повышенной готовности для отражения атак. Подробности инцидента на момент публикации не приводятся.

Также серия взрывов произошла в провинции Бушер на юге Ирана. Рядом с населенным пунктом расположена единственная действующая в стране атомная станция. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз обстреливалась.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее Иран заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне.